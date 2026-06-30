30 yaşındaki içerik üreticisi hayatını kaybetti! 2 aydır yoğun bakımdaydı

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan 30 yaşındaki içerik üreticisi Melek Ege, yaşamını yitirdi. Ege, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği ani kalp durmasının ardından yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Melek Ege'nin sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, 2 Mayıs 2026'da ani kalp durması geçirdiği ve o tarihten itibaren doktorların gözetiminde yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Yaklaşık iki ay süren yaşam mücadelesinin ardından Melek Ege'nin, dün akşam Polonya saatiyle 22.25'te hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenazeye ilişkin bilgilerin ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.

"SON ANA KADAR İNANILMAZ BİR CESARETLE SAVAŞTI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Bu mesajı Melek’in en yakınları olarak, onun adına yazıyoruz. Uzun süredir Melek’ten mesaj alamamış olabilirsiniz. Bunun sebebi, 2 Mayıs 2026 tarihinde Melek’in ani bir kalp durması geçirmesidir. O günden beri yoğun bakımda, doktorların ve sevdiklerinin gözetiminde hayatta kalma mücadelesi veriyordu.

Maalesef dün akşam, 28 Haziran 2026 tarihinde, Polonya saatiyle 22.25’te Melek’i kaybettik.

Melek, son ana kadar inanılmaz bir cesaretle savaştı ve hepimize umut, güç ve direniş dersi verdi. Onun ne kadar neşeli, yaratıcı ve ilham verici bir insan olduğunu herkes bilir. O sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşayan, herkese gülümsemeyi ve üretmeyi öğreten bir işıktı.

Onu seven, takip eden ve onun enerjisinden ilham alan herkesin başı sağ olsun.

Melek’i daima hatırlayacağız ve onun başlattığı her şeyi, onun ruhuna uygun şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Hear Me Out Otome projesi de bu mirasın bir parçası olarak yaşamaya devam edecek.

Sevginiz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Melek, hepimizin kalbinde yaşayacak."