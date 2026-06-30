Can Yaman açtı ağzını yumdu gözünü: Şok Demet Özdemir iddiası!

Ünlü oyuncu Can Yaman ile yapımcı Faruk Turgut arasında günlerdir süren gerilim yeni bir boyut kazandı. Turgut'a, Barış Kılıç'ın destek vermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaman, bu kez eski partneri Demet Özdemir hakkında ortaya attığı iddiayla gündem oldu.

Yapımcı Faruk Turgut'un bir röportajda kullandığı ifadeler, Can Yaman'ın tepkisini çekmişti. Günlerdir karşılıklı açıklamalarla devam eden polemikte son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Barış Kılıç, Turgut'a destek açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine yeniden paylaşım yapan Can Yaman, oldukça sert ifadeler kullandı.

Instagram hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Yaman, yapımcıya destek veren oyuncuları hedef aldı. Paylaşımında, "Şimdi üç kuruş menfaat için yapımcıya destek veren oyuncular türeyecek, göreceksiniz. Kaynak yapmayın, önemli değilsiniz" ifadelerini kullandı.

DEMET ÖZDEMİR İDDİASI GÜNDEM OLDU

Can Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir'e ilişkin de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki partnerinin yurt dışı satışlarından pay aldığını öne sürerken, buna karşın kendisine ödeme yapılmadığını iddia etti.

"SİZ HİÇBİR ZAMAN O KADAR PARA ETMEDİNİZ"

Ünlü oyuncunun açıklamasının tamamı şöyle:

"Şimdi üç kuruş menfaat için yapımcıya destek veren oyuncular türeyecek, göreceksiniz. Kaynak yapmayın, önemli değilsiniz.

Biz de dürüst ve babacan zannediyorduk zamanında, ta ki arkamızdan dönenleri öğrenene dek... Siz hiçbir zaman o kadar para etmediniz, dolayısıyla arkanızdan da bir şeyler dönmedi. Karşınızdakini dürüst sandınız. Problem yok, olduğunuz yerde devam edin; benim baktığım yerden zerre kadar görünüyorsunuz.

"SEKTÖRDE KAŞELERİN DENGESİ DEĞİŞTİ VE SALDIRILAR BAŞLADI"

Ek Bilgi: Erkenci Kuş ile onun beni yarattığını söyleyenler, ondan bir önceki işim olan Dolunay’ın kaç ülkeye satıldığını bir araştırsınlar. Erkenci Kuş’ta onlara ne kadar para kazandıracağımı tahmin ederler; kimse babasının hayrına bir oyuncuyla çalışmak istemez.

Can Divit karakterinin o şekilde yorumlanması benim deham, yapımcının değil. Bunu zamanında da açıkladım, o yüzden skandalize oldular... Çoğu şey doğaçlama. O yüzden benimle uğraşıldı, beni kaçırmamak için... Sadece bir yapımcının güdümünde olayım diye. İsmim yurt dışında satış garantisi demekti; sektörde kaşelerin dengesi değişti ve saldırılar başladı. Çıkan kötü haberlerin bile ben yapımcının altından çıktığına inanıyorum ki ona hep mecbur kalayım. Sonradan diğer yapımcılarla olan sohbetlerimde de buna yönelik inancım perçinleşti.

"O HAKKI ÖDEMEMEK İÇİN UYDURDUĞU YALANLARI BİLİYORUM"

Ek Bilgi: Bana gelen bilgilere göre Erkenci Kuş’ta oynadığım partnerim yurt dışı satış paylarını almış; yönetmen, senarist falan da almış. Ama dürüstlüğüyle (!) tanındığı söylenen yapımcı, bana o hakkı ödememek için uydurduğu yalanları ben biliyorum... Ama siz onu dürüstlüğüyle ve babacanlığıyla bilmeye devam edin, öyle bilmek işinize gelir..."