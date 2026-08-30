30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

104 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir araya gelen Türk milleti, yurdumuzu işgal eden emperyalist devletlere karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir zaferle sonuçlandırdı.

Halk TV ailesi olarak bu anlamlı günde; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, ulusumuzun Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

UÇURUMUN KENARINDAN BÜYÜK ZAFERE ULAŞAN KUTLU YOLCULUK

Türk milletinin makus talihini yendiği o kutlu yolculuk; esareti kabul etmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da işgal altındaki İstanbul Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’na binerek Samsun’a doğru yola çıkmasıyla başladı. 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a ulaşan Atatürk, emperyalist devletlere karşı başlattığı mücadelenin ilk tohumunu burada attı.

Atatürk, büyük zaferden yıllar sonra kaleme aldığı Nutuk’ta ülkenin o zamanki durumunu şu ifadelerle aktarır:

“1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş şuydu: Osmanlı Devleti’nin dâhil bulunduğu grup, Harb-i Umumî’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartlar çok ağır ve millet yorgun ve fakirdi.”

İşte bu vaziyet içerisinde başlayan mücadele; Nâzım Hikmet’in Kuvâyı Millîye Destanı’nda bahsettiği gibi "zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan" halkın desteği ve Türk ordusunun azim ve kararlılığı ile yürütüldü.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KADERİNİ BELİRLEYEN BEŞ ANA MUHAREBE

Kurtuluş Savaşı, düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte zafere uzanan kritik muharebelere sahne olmuştur. 9-11 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen I. İnönü Muharebesi, yeni kurulan düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olarak tarihe geçmiştir. Ardından 23 Mart - 1 Nisan 1921 tarihleri arasında yaşanan II. İnönü Muharebesi ile Yunan taarruzu bir kez daha püskürtülmüş ve Türk ordusu önemli bir savunma başarısı elde etmiştir.

Ancak 10-25 Temmuz 1921 tarihlerinde gerçekleşen Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmış ve ordu stratejik bir kararla Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. Bu kayıptan kısa süre sonra, 23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında 22 gün 22 gece aralıksız süren Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış; bu zafer Türk ordusunun savunmadan taarruza geçtiği en büyük dönüm noktası olmuştur.

Nihayetinde 26 Ağustos 1922’de başlayan ve Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat kendisinin idare ettiği Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’ta sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile işgalci düşman ordusu tamamen yok edilmiş ve bu başarıyla Kurtuluş Savaşı nihai bir zaferle sonuçlanmıştır.

“BU ESER TÜRK MİLLETİNİN ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİN ÖLÜMSÜZ ANITIDIR”

Bu kutlu yolculukta bir an olsun umudunu kaybetmeyen Atatürk, 30 Ağustos 1922’de elde edilen zaferden yine Nutuk’ta şöyle bahseder:

“Her evresi ile düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş olan bu hareket, Türk ordusunun, Türk subaylarının ve komuta kurulunun yüksek güçlerini ve yiğitliklerini tarihe bir daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur.”

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Halk TV ailesi olarak Cumhuriyet’e giden yolun mihenk taşlarından olan bu büyük zaferi en içten duygularımızla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.