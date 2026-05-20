3 yayaya çarptı, duvara vurdu! Araçla duvar arasına sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, sürücüsünün virajı dönerken kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç dehşet saçtı.

Sırasıyla 3 yayaya çarpan araç, ardından apartman duvarına vurdu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, bir yaşlı adam araç ile duvar arasında sıkışarak can pazarı yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice A. yönetimindeki 26 UF 304 plakalı hafif ticari araçla sokağa dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YAYALARI SIRAYLA BİÇİP DUVARA VURDU

Kontrolden çıkan araç, adeta savrularak önce yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Halime M.’ye, ardından yolda yürümekte olan 34 yaşındaki Vildan K.’ye çarptı.

Hızını alamayan hafif ticari araç, son olarak kaldırımda bulunan 71 yaşındaki Şerafettin T.’ye çarptıktan sonra bir apartmanın duvarına vurarak durabildi. Talihsiz adam, çarpmanın şiddetiyle araç ile apartman duvarı arasında sıkıştı.

YAŞLI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Şerafettin T. ile diğer yaralılar Halime M. ve Vildan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hızla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 71 yaşındaki Şerafettin T.’nin vücudunda ciddi hasarlar oluştuğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)