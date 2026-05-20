Bursa’da yağmur kaza getirdi: Refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağışlı hava kazaya neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 61 KF 472 plakalı otomobil, seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kontrolden çıkan otomobil, savrularak önce refüjde bulunan ağaca çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü A.Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavi altına alınan sürücü A.Ö.’nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

