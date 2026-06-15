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Halk TV Türkiye 3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü

3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü

Erzurum'da dedesinin evinin bahçesinde oynarken sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Yağız Ali Ç., akıntıyla 1,5 km sürüklendi. Ekiplerce kalbi durmuş halde bulunan küçük çocuk, olay yerindeki kalp masajıyla hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

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3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü

Erzurum’un Palandöken ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 3 yaşındaki Yağız Ali Ç., yakınları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kalbi duran küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim : 1

BAHÇEDE OYNARKEN AKINTIYA KAPILDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki dedesine ait müstakil eve gelen Yağız Ali Ç., bahçede oynadığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Evin önünden geçen sulama kanalına düşen küçük çocuk, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim : 2

YAKLAŞIK 1,5 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Yapılan arama çalışmalaru neticesinde Yağız Ali Ç., düştüğü noktanın yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulundu.

KALP MASAJIYLA YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Sudan çıkarılan küçük çocuğun kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, olay yerinde hemen kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Yağız Ali Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuk kanalda 1,5 kilometre sürüklendi: Kalp masajıyla hayata döndürüldü - Resim : 3

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Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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