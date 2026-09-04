3 bakanlık sessiz sedasız zirveye yerleşti

TBMM’de milletvekillerinin iktidarın çalışmalarını denetlemesinde kullandığı yazılı soru önergelerinin önemli bir bölümünün yanıtsız kaldığı ortaya çıktı. 28. Yasama Dönemi henüz tamamlanmamış olmasına karşın, yanıtlanmayan önerge sayısı 14 bine yaklaştı.

3 BAKANLIK SESSİZ SEDASIZ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, DEM Partili İbrahim Akın’ın yazılı soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen yanıtta, 28. Yasama Dönemi’ndeki soru önergelerinin 11 Ağustos itibarıyla durumu paylaşıldı.

Verilen bilgilere göre bu dönemde milletvekilleri tarafından toplam 47 bin 134 yazılı soru önergesi verildi. Bu önergelerin 13 bin 950’si yanıtlanmadı. Sadece 6 bin 13 önerge yasal süresi içerisinde yanıtlanırken, 26 bin 251 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi.

Milletvekillerinin soru önergelerine yanıt vermeyen bakanlıklar arasında ilk sırayı Adalet Bakanlığı aldı. Bakanlık, kendisine yöneltilen 2 bin 482 önergeyi yanıtlamadı.

Adalet Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı geldi. Sağlık Bakanlığı da 2 bin 383 yazılı soru önergesine yanıt vermedi.

İçişleri Bakanlığı ise 2 bin 204 önergeyi yanıtsız bırakarak üçüncü sırada yer aldı.

Milletvekillerinin en fazla soru önergesi yönelttiği bakanlık da Adalet Bakanlığı oldu. Adalet Bakanlığı’na toplam 6 bin 634 önerge yöneltildi.

İçişleri Bakanlığı 5 bin 908 önergeyle en fazla soru önergesi yöneltilen ikinci bakanlık olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 bin 853 önergeyle üçüncü sırada yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yöneltilen önergelerin bin 862’sinin ise yanıtlanmadığı belirtildi.

BOZDAĞ BAKANLIKLARA YAZI GÖNDERDİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yanıtında, önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi 28. Yasama Dönemi’nde de yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılar gönderildiği bildirildi.

Bu kapsamda 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024, 5 Aralık 2024, 24 Haziran 2025, 5 Aralık 2025 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde yazı yazıldığı aktarıldı.

Söz konusu yazılarda, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılması istendi. Ayrıca verilecek yanıtların TBMM’nin saygınlığına uygun, soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması talep edildi.