3 aydır ücretleri verilmiyor: Emlak Konut GYO şantiyesinde işçiler eylem başlattı
İstanbul Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO şantiyesinde çalışan ve 3 aydır ücretlerini alamayan inşaat işçileri eylem başlattı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği eylemde iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Emlak Konut GYO şantiyesinde çalışan Yapı-Yol İş Sendikası üyesi 75 işçi, üç aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı.
Sazlıbosna'da bulunan şantiyede çalışan işçiler, haklarını almadan alandan ayrılmayacaklarını bildirdi.
İşveren tarafıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını ve ödemelerin ertelenmesine yönelik teklifler sunulduğunu aktaran işçiler, şantiyede protesto başlattı.
"İKİ ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI"
Şantiyede bulunan yaklaşık 600 kişiden maaşını alamayan işçiler adına yapılan açıklamada, hak arama mücadelesi sırasında güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Firmalar haklarımızı ödemeden şantiyeden çıkmamızı istiyor. Hakkımızı talep ettik fakat ana firmaya bağlı güvenlik görevlileri arkadaşlarımıza saldırdı. İki arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılarla bizi yıldıramazsınız. Haklarımızı almadan eylemimizi bitirmeyeceğiz, şantiyeyi terk etmeyeceğiz."
Şirket yönetiminin ödemeleri zamana yayan tekliflerini kabul etmeyen işçilerin şantiyedeki eylemi ve bekleyişi sürüyor. (ANKA)