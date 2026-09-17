Halk TV Türkiye 3 aydır ücretleri verilmiyor: Emlak Konut GYO şantiyesinde işçiler eylem başlattı

3 aydır ücretleri verilmiyor: Emlak Konut GYO şantiyesinde işçiler eylem başlattı İstanbul Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO şantiyesinde çalışan ve 3 aydır ücretlerini alamayan inşaat işçileri eylem başlattı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği eylemde iki kişi gözaltına alındı.