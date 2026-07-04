260 günlük direniş sonuç verdi: Şık Makas işçileri işte böyle kutladı

Şık Makas işçileri, 260 gün süren direnişin ardından haklarını aldı. Kazanımlarını Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlayan işçiler, mücadeleye omuz veren tüm dostlarıyla bir araya geldi. BİRTEK-SEN'de örgütlenen işçilerin kutlama anlarına ilişkin görüntüler, işçilerin sevinç ve coşkusunu yansıttı.

260 GÜNLÜK DİRENİŞ SÜRECİ

İşçiler, uzun süre ücretlerini alamadıkları ve haksız kodlarla işten çıkarıldıkları gerekçesiyle fabrika önünde başlattıkları direnişi 260 gün boyunca sürdürdü. Direniş süresince "sarı sendika, çevik kuvvet, yargı sopası, kundaklama ve tehditlerle" bastırılmaya çalışılan direnişte grev kararlılığını sürdüren işçiler, BİRTEK-SEN'de örgütlendi.

KAZANIMLAR NELER?

260 günlük mücadele sonucunda işçilerin tüm ücret alacakları eksiksiz ödendi. İşçilerin hak kaybına neden olan işten çıkış kodları düzeltilerek işsizlik ödeneğine erişim hakları yeniden güvence altına alındı. Kıdem ve ihbar tazminatları en yüksek banka mevduat faizi uygulanarak tahsil edildi. Yargılama ve dava süreçlerinden doğan tüm masrafların işveren tarafından karşılanması kabul edilirken, fabrikanın yeniden üretime başlaması durumunda direnişe katılan işçilere işe alımlarda öncelik tanınması da protokolle kayıt altına alındı. Şık Makas işçileri, zaferlerini Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutladı.