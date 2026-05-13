24 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı

Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen dev operasyonla, yasa dışı bahis şebekesine büyük bir darbe indirildi. Milyarlarca liralık işlem hacminin tespit edildiği soruşturmada 55 şüpheli yakalandı.

24 MİLYAR LİRALIK DEV HACİM

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir takip başlattı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinde banka hesaplarını kullandıran 55 şüphelinin, son 1,5 yıl içerisinde toplam 24 milyar TL tutarında devasa bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Düğmeye basan jandarma ekipleri; Düzce başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 14 farklı ilde belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında; Düzce’de 27, Ankara’da 1, Edirne’de 1, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 5, Kayseri’de 2, Mersin’de 1, Şanlıurfa’da 2, Trabzon’da 6, Gaziantep’te 3, İzmir’de 2, Bolu’da 1, Kocaeli’de 1 ve Hatay’da 2 olmak üzere 55 farklı adreste 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)