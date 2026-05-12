İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis ekipleri tarafından yapay zekâ destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarında yapay zeka destekli sistemlerden faydalandı.

Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

108 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı. (DHA)

