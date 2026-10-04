21 yaşındaki motosikletli vinç ile çarpıştı: Yaşamını yitirdi, arkadaşı hayata tutunmaya çalışıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşaktan çıkan sepetli vinç ile feci şekilde çarpıştı. 21 yaşındaki genç koca vince çarpışmanın etkisiyle vincin üzerine düşerken, arkasındaki arkadaşı ise yola savruldu.

Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaşam mücadelesi veriyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VİNCİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, ARKADAŞI YOLA SAVRULDU

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan 21 yaşındaki Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan 49 yaşındaki Burhan Ö. idaresindeki 16 ASJ 927 sepetli vinç ile feci şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş vincin üzerine düşerken, beraberindeki arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savruldu.

21 YAŞINDAKİ KEMAL KURTARILAMADI: ARKADAŞININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Kemal Derviş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Can Ö.’nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Meydana gelen ölümlü kazanın ardından, vinç şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına aldı. (DHA)