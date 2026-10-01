2 milyarlık muamma! Fatma Betül Sayan parayı geri verdi mi vermedi mi, kime inanalım?

Fon vurgunundan 2,1 milyar liralık çıkış yaptığı belirlenen Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu parayı geri ödeyip ödemediği belirsizliğini koruyor.

Eşi İlyas Kaya ile birlikte fonlara 163 milyon 46 bin TL yatırdığı ve yaptıkları satışlar sonucunda 2 milyar 170 milyon TL çektiğinin YENİ Parti tarafından gündeme getirilmesinin ardından istifa eden Sayan Kaya için Ekonomim gazetesinde 'parayı yatırdı' haberi yayımlandı. Bu haber daha sonra farklı medya kuruluşlarında da yer aldı.

Ancak haberin yayımlanmasından saatler sonra Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı geri yatırmadığı yönünde başka bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nagehan Alçı da paranın yatırıldığı haberlerinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya'ya ulaşmaya çalıştığını ancak kendisine ulaşamadığını belirterek, güvendiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre paranın geri yatırılmadığını söyledi.

SPK LİSTESİNDE DE SAVCILIĞIN AÇIKLAMALARINDA DA ADI YOK

Sayan Kaya'nın 2,1 milyar liralık ödemeyi yapıp yapmadığına ilişkin soru işaretlerinin önemli başlıklarından biri de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı listeler oldu.

SPK, işlem yasağı getirilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi ve kurumları kamuoyuna duyuruyor. Bu açıklamaların, manipülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabilecek iddialara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından yapıldığı belirtiliyor.

Fonlardaki işlemlere ilişkin SPK tarafından yayımlanan açıklamalarda ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın adına bugüne kadar rastlanmadı.

Sayan Kaya hakkında işlem yasağı uygulanması veya ilgili maddeler kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulması halinde bunun SPK'nın kamuoyuna açıkladığı listelerde yer alması beklenirdi.

Ancak Sayan Kaya'nın adı, fon soruşturması kapsamında savcılık tarafından kamuoyuna duyurulan şüpheli ve işlem listelerinde de yer almadı.

HER ŞEY MUAMMA

Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lirayı geri yatırdığı yönündeki haberlerin ardından ortaya çıkan temel soru da bu noktada oluştu:

Parayı neden ve hangi hukuki dayanakla yatırdığı ya da yatırması gerektiği konusunda kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunuyor mu?

Sayan Kaya'nın söz konusu parayı Hazine'nin işaret ettiği bir hesaba yatırdığı iddiası doğruysa, bunun hangi işlem veya karar kapsamında yapıldığı da açıklanmış değil.



YATIRDIYSA HANGİ GEREKÇEYLE ?

Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lirayı geri yatırdığı iddiası, bu kez farklı bir soruyu gündeme getirdi:

Sayan Kaya hakkında herhangi bir suç duyurusu veya işlem yoksa bu para hangi gerekçeyle geri yatırıldı?

SPK'nın kamuoyuna açıkladığı işlem yasağı ve suç duyurusu listelerinde Sayan Kaya'nın adının bulunmaması, sürecin hukuki dayanağı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

Üstelik SPK'nın daha önce duyurduğu uygulamaya göre, manipülasyon kapsamında elde edildiği değerlendirilen kazancın iadesine ilişkin süreçte yalnızca 2,1 milyar liralık tutarın değil, ilgili koşullara göre bunun iki katı bir tutarın söz konusu olabileceği açıklanmıştı.

Bu nedenle Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lirayı yatırıp yatırmadığı, yatırdıysa hangi gerekçeyle ve hangi hesaba yatırdığı, hakkında herhangi bir işlem veya suç duyurusu bulunup bulunmadığına ilişkin soruların yanıtı halen netleşmiş değil.

YENİ PARTİLİLER DE ÖDEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sayan Kaya'nın parayı yatırıp yatırmadığına ilişkin tartışmalara YENİ Partililer de katıldı. Seyit Torun Sayan Kaya'yı etiketleyerek paranın yatırıldığına dair dekont göndermesini istedi. Bu paylaşımı alıntılayan YENİ Partili Umut Akdoğan da paranın ödenmediğini söyledi.