19 yaşındaki kız anne ve babasını bıçakla rehin aldı! Ailenin daha önce uzaklaştırma istediği ortaya çıktı

Çorum'da aile içinde çıkan bir kavga, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin alan 19 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin uzun uğraşları ve ikna kabiliyeti sonucunda teslim oldu.

Olayın ardından genç kız gözaltına alınırken, anne ve babanın kızları hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istediği öğrenildi.

EVDE ÇIKAN TARTIŞMA REHİN ALMA KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, Çorum'un Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ında bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki C.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine getiren genç kız, eline aldığı bıçakla anne ve babasını rehin aldı. Evden yükselen bağrışmalar ve ihbarlar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK BİR SAAT SÜREN İKNA ÇABASI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaklaşık 1 saat boyunca C.Y. ile konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan bu görüşmelerin ardından ikna olan C.Y., ilk olarak rehin tuttuğu anne ve babasını serbest bıraktı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, CAMLARI VE EŞYALARI KIRDI

Anne ve babasının serbest kalmasının ardından bu kez kendisini eve kilitleyen C.Y., evin camlarını kırdı ve içerideki bazı eşyalara zarar verdi.

Genç kız, polis ekiplerinin ısrarlı çalışması neticesinde bir süre sonra kapıyı açarak teslim oldu. Bu sırada evin camlarını kıran C.Y.'nin kolunda, annenin ise elinde kesikler oluştuğu belirlendi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, aile içindeki huzursuzluğun daha öncesine dayandığı anlaşıldı. Anne ve babanın, kızları C.Y. hakkında daha önce de yasal uzaklaştırma kararı aldırmak için girişimlerde bulundukları öğrenildi.

Yaşanan krizin ardından mağdur anne ve baba ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, gözaltına alınan C.Y. ise emniyete sevk edildi. (AA)