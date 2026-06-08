Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem İstediği parayı vermeyen annesini bıçakla rehin aldı!

İstediği parayı vermeyen annesini bıçakla rehin aldı!

İstanbul Fatih'te Yunus isimli kişi annesinden para isteyip olumsuz yanıt alınca annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan anne sağlık ekiplerince muayene edildi, pencereden kaçmaya çalışan şüpheli ise gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Fatih'te Yunus isimli kişi annesinden para istemesi üzerine olumsuz yanıt alınca bıçakla annesini rehin aldı. Daha sonra anne, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Öte yandan pencereden atlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ise gözaltına alındı.

3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan babaya özel harekat müdahale etti3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan babaya özel harekat müdahale etti

İSTEDİĞİ PARAYI ALAMAYINCA REHİN ALDI

6 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay, Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Yunus isimli kişi annesinden para istedi. Bunun üzerine anne İstediği parayı vermeyince şüpheli annesini bıçakla rehin aldı.

Ardından komşuların durumu fark edip ihbar etmesinin üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre devam eden ikna çabaları sonuç vermedi. O sırada bazı mahalleliler daire kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmaya çalıştığı sırada şüpheli, annesini serbest bıraktı.

Alışveriş anlaşmazlığı rehin aldı: ABD kodlu telefon ihbarı kurtardı!Alışveriş anlaşmazlığı rehin aldı: ABD kodlu telefon ihbarı kurtardı!

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra dairenin arka kısmında bulunan odanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerinde kadına müdahale etti. Şüpheli ise emniyetteki işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüphelinin pencereye çıkıp bağırdığı anlar ve çevredekilerin daire kapısını açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Aile Rehin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro