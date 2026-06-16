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Halk TV Türkiye 18 yaşındaki İsa Özkul'dan acı haber: Akıntıya kapıldığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu

18 yaşındaki İsa Özkul'dan acı haber: Akıntıya kapıldığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu

Adıyaman'da serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılan 18 yaşındaki İsa Özkul, arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.

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18 yaşındaki İsa Özkul'dan acı haber: Akıntıya kapıldığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde Göksu Çayı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul, yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde ölü bulundu.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ ÇAYDA KAYBOLMUŞTU

Olay, 12 Haziran Cuma günü Besni ilçesine bağlı Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla Göksu Çayı'na giren 18 yaşındaki İsa Özkul, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

18 yaşındaki İsa Özkul'dan acı haber: Akıntıya kapıldığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu - Resim : 1

84 KİŞİLİK EKİP VE DRONLARLA ARANDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara toplam 84 kişilik ekip katıldı. Dron desteğiyle hem su yüzeyinde hem de çevrede yoğun arama yapıldı.

18 yaşındaki İsa Özkul'dan acı haber: Akıntıya kapıldığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu - Resim : 2

24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının 5. gününde İsa Özkul’un cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep’in Araban ilçesindeki Fırat Nehri’nde ulaşıldı.

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CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Özkul’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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