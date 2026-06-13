Serinlemek için girilen nehirler can alıyor: 1 kişi kayıp, 1 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, serinlemek amacıyla girdiği Botan Çayı'nda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kayaboğaz köyü yakınlarında meydana geldi. Çaya giren Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri de destek verdi.

Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen su üstü ve su altı aramalarının ardından Hüseyin Olgaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olgaç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖKSU ÇAYI'NDA BİR KİŞİ KAYBOLDU

Korkutan bir diğer haber ise Adıyaman'ın Besni ilçesinden geldi.

İddiaya göre Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkul serinlemek için çaya girdikten sonra akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar suya girerek üç kişiyi kurtarırken, İsa Özkul akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan ile Belediye Başkanı Reşit Alkan da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti ve aileyle görüştü.

Kayıp İsa Özkul'u bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)