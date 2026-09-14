17 yaşındaki Tuana'nın öldüğü kazada sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezası

Giresun’un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş’ın cezası belli oldu.

Tutuklu yargılanan Hasbaş, mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tuana’nın, görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı’nın tacizine uğradığı iddia edilmişti.

(DHA)

NELER OLMUŞTU?

Görele Belediye eski Başkanı Hasbi Dede’nin taciz mesajları gönderdiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’a, 28 Mart gecesi yolun karşısına geçerken Adem Hasbaş’ın kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana, kaldırıldığı hastanede 30 Mart’ta yaşamını yitirdi. Ailesi, genç kızın organlarını bağışladı.

Kazanın ardından tutuklanan Hasbaş’ın 1,97 promil alkollü olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda sürücünün gerekli önlemleri almadığı, hızını yol ve trafik koşullarına göre ayarlamadığı belirtildi. Hasbi Dede ise hakkındaki taciz davasının ilk duruşmasında tahliye edildi.