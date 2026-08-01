15 yaşındaki çocuktan kanlı baskın: Oto galeriye kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

Eyüpsultan'da 15 yaşındaki bir şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı can aldı. Plakasız motosikletle bir oto galerisinin önüne gelen U.M.T. (15), iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırıda Ensar Sever (29) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.M.T., plakasız motosikletle oto galerisinin önüne gelerek yanında bulunan silahla iş yerine ateş etti.

Saldırıda yaralanan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ensar Sever, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇTI, YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan 15 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. U.M.T.'nin daha önce "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından 3 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ensar Sever için Eyüpsultan Güzeltepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sever, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. (DHA)