14 milyarlık kara para trafiği: Temizlikçi ve atık toplayıcısı üzerinden akladılar

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen "Forex ve kara para aklama" soruşturmasının detayları, finansal sistemdeki büyük hacimli işlemlerin nasıl koordine edildiğini belgeledi. Yatırım danışmanı maskesiyle toplanan 14,2 milyar liralık tutara ilişkin hazırlanan 11 Eylül 2023 tarihli MASAK raporu, sürecin işleyişini gözler önüne serdi.

Raporda, suç gelirlerini aklamak amacıyla 241 paravan şirket kurulduğu yer alıyor. Resmiyette hiçbir mal alışı bulunmayan ve birçoğunun adresi birbiriyle aynı olan bu şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre soruşturma birimleri, sistemin en büyük finansal köprüsü olarak yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'ların kullanıldığını saptadı. Yalnızca PARAM isimli kuruluş üzerinden 156 gerçek kişiye 5,7 milyar TL aktarıldığı tespit edildi.

KAPALIÇARŞI VE KRİPTO BORSASI ÜZERİNDEN YURT DIŞI ÇIKIŞI

Soruşturma dosyası, bankalar üzerinden dolaşıma sokulan paranın izini kaybettirmek için kurulan mekanizmayı da deşifre etti. Kapalıçarşı merkezli Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi büroların, bu sistemin "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı saptandı.

Bankalardan çekilen nakit paralar bu bürolarda altına veya dövize çevriliyor. Ardından bu meblağlar, COINTRAL gibi noktalar üzerinden USDT (Tether) kripto para birimine dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer ediliyor.

"M80" YAZILIMI İLE DİJİTAL KARA PARA MUHASEBESİ

Organizasyonun bu hacimli para trafiğini yönetmek için "M80" kodlu özel bir muhasebe yazılımı kullandığı belirlendi. Yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen paralar, bu yazılım üzerinden takip edilerek ilgili kişilerin hesaplarına tanımlandı ve tüm aklama süreci dijital ortamda koordine edildi.

MİLYARLIK TRANSFERLERİN MERKEZİNDEKİ FİGÜRANLAR

Aklama ağının temelini, üzerlerine şirket kurulan ve banka hesapları açılan kişiler oluşturuyor. Organizasyonun bu şahıslara aylık 5 bin TL ile 40 bin lira arasında ödeme yaptığı belirlendi. Emniyetteki şüpheli ifadeleri, sistemin kimler üzerinden işletildiğini kayıt altına aldı:

Atık Toplayıcısı Bilal: Geçimini çöplerden plastik toplayarak sağlayan Bilal Helvacı'nın adına iki şirket kurulduğu ve bu şirketler üzerinden milyonlarca liralık işlem hacmine ulaşıldığı saptandı.

Barista Alperen: Üniversite öğrencisiyken 3 bin TL karşılığında hesaplarını organizasyona kiralayan Alperen, ilerleyen süreçte İstanbul'da bir bankadan 600 bin lira nakit çekip örgüt üyelerine teslim etmesi için yönlendirildiğini ifade etti.

Temizlik Görevlisi Ali: Hastanede temizlik personeli olan Ali Aslan, bir mahalle arkadaşının talebiyle adına şirket açtırdı. Aslan'ın üzerine kayıtlı bu şirket üzerinden 35 milyon liralık POS işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi.