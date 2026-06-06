Engin ve Dilan Polat'ın avukatlığını yapmıştı: Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını yapan Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı.

Avukat Çetinkaya'nın, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Özgür Özel ile bağlantıları incelenen Çetinkaya’nın hesap hareketlerinin mercek altına alındı.

POLAT ÇİFTİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Haydar Enes Çetinkaya, Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyon kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Çetinkaya, o dönem emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çetinkaya'nın gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.