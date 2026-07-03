123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında karar: Müteahhide 17 yıl 4 ay hapis

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık müteahhit Tevfik Tepebaşı hakkında 17 yıl 4 ay, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu hakkında ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti.

6 Şubat depremlerinin sembol yapılarından biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde depremin ilk anlarında 18 blok yıkılmış, bin 480 kişi yaşamını yitirmişti. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülüyor.

G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BEN MÜTEAHHİTLİK YAPMADIM"

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi'nin kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.

Savcılık mütalaasına katılmadığını belirten Tepebaşı, hayatı boyunca öğretmenlik yaptığını savunarak müteahhitlik yapmadığını iddia etti ve hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti.

Diğer sanıklar da binanın yapımında sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

ÜÇ SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.