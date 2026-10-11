120 adrese eş zamanlı baskın! Örgüt elebaşının da aralarında olduğu 73 kişi tutuklandı

Adana merkezli 11 ilde, 'Yıkamacılar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 106 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 33 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 'Yıkamacılar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 16 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Nitelikli yağma' gibi suçlarla bağlantılı 32 ayrı olaya karıştığı değerlendirilen 117 şüpheli belirlendi.

ÖRGÜT ELEBAŞI YAKALANDI

Ekipler, 6 Ekim'de Adana'nın yanı sıra Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 adrese yapılan baskınlarda, örgüt elebaşı Tolga Hoşgökdelen'in de aralarında bulunduğu 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra uyuşturucu madde de bulundu. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 402 mermi ele geçirildi.

Ayrıca 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram bonzai ve 3,2 gram amfetamin bulundu. Aramalarda 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi ve 3 çelik yeleğe de el konuldu.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 12 araca el konuldu. Araçların değerinin 7 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt lideri Tolga Hoşgökdelen'in de aralarında bulunduğu 73'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)