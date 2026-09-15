12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin yanıtladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından röportaj veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada "Toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu an gündemimizde, kısa vadede bu yok." dedi.

ÖĞRETMENLERİN BEYAZ ÖNLÜK GİYMESİ: MEVZUATTA TANIMLANMIŞ

Yeni dönemde öğretmenlere beyaz önlük giyilmesi talimatının yeni bir şey olmadığını, mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlattığını kaydetti:

“Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış.”

"Kamu kurumu niteliğindeki okullarda mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlatıyorum. Buna karşı çıkanların 'yasakçı' eleştirisi yapmaları tutarsız."

ÖZEL OKULLARDAKİ FAHİŞ ÜCRETLER

Her sene gündem olan ancak getirilen önlemlere rağmen halen sorun olmaya devam eden özel okullardaki fahiş ücretler hakkında da konuşan Tekin, "Önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbiri mevzuata koymak durumunda kalacağız" dedi.

OKULLARDAKİ TEMİZLİK PROBLEMİ

Bakan Tekin, çok gündem olan okullardaki hijyen sorunu hakkında da Şubat başında yeni formülün hayata geçirileceğini söyledi:

"Şubat başı itibarıyla yeni formülümüzü hayata geçireceğiz. Bu soruna daha köklü bir çözüm bulacağız."

"HERKES KENDİ ADRES BÖLGESİNDEKİ OKULA KAYIT YAPTIRACAK"

Adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili olarak Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık. Sahadan pozitif bir dönüş var."

"Veliler, adresine, evine en uygun okul diye tanımladığımız okula değil de başka bir okula kayıt yaptırmak istiyorsa, o illegal bir şey."