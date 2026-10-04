12 yıldır kayıptılar, korkunç gerçek sonunda ortaya çıktı: Yerini bile değiştirmişler!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 2014 yılında ortadan kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ın, borç meselesi yüzünden tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesetlerinin ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ile ilgili kan dondurucu detaylar da ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cinayeti itiraf etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, cesetlerin gömüldüğü yerin sonradan değiştirildiği de öğrenildi. Arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

ESKİ EŞİN İFADESİ 12 YILLIK CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Sürmene'de 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan iki kişiden yıllarca haber alınamadı. Ekipler, 24 Eylül 2026 tarihinde Hava K. isimli tanığın ifadesine başvurdu. Hava K., 2019'da ölen eski eşi Fikret B. ile şüpheli Erkan Aydemir’in olay tarihinde köy evine gelip kazma kürek aldıklarını, eşinin eve çamurlu ve telaşlı döndüğünü söyledi.

Ayrıca eşinin kendisine 2 kişinin para meselesi yüzünden öldürülüp gömüldüğünü ve cesetlerin sonradan başka yere taşındığını anlattığını da söyledi.

"ARKA ARKAYA GETİRİP BAŞLARINDAN VURDUK"

Alınan ifadenin ardından polis ekipleri Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden Ayhan Baysal cinayeti itiraf ederek dehşet verici detayları anlattı.

Baysal, Erkan Aydemir’in maktullere borcu olduğunu ve yardım istediğini belirtti. Mağmat Boğazı mevkisindeki ormanda 2 kişinin sığacağı bir çukur kazdıklarını söyleyen Baysal

Aydemir'in 2 saat arayla alana getirdiği Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ı arkalarından yaklaşarak başlarına birer el ateş edip öldürdüğünü, ardından cesetleri açılan çukura gömdüklerini söyledi.

BENZİN DÖKÜP OLAY YERİNİ YAKTILAR

Ayhan Baysal, şüpheli Aydemir ve Fikret B.'nin kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü, Aydemir'in izleri yok etmek için benzin döküp olay yerini yaktığını ve konuşmaması için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Erkan Aydemir ise suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal, Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten Öldürme" suçundan tutuklandı. Ekiplerin cesetlerin yeni yerini bulmak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)