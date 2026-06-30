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Halk TV Türkiye 12 yıl sonra böbreğine kavuşunca sedyede çayla kutladı

12 yıl sonra böbreğine kavuşunca sedyede çayla kutladı

12 yıl boyunca diyaliz tedavisi gören Emine Zorbaz, böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Sedyede çay içerek mutluluğunu paylaşan Zorbaz, “Artık istediğim kadar çay içebileceğim” diyerek sevincini dile getirdi.

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12 yıl sonra böbreğine kavuşunca sedyede çayla kutladı

Böbrek yetmezliği nedeniyle 12 yıldır diyaliz tedavisi gören Emine Zorbaz, uygun donörün bulunmasının ardından gerçekleştirilen operasyonla nakil oldu.

Antalya’da yaşayan Emine Zorbaz, 2013 yılında uzun bir tedavi sürecine girdi. Kullanılan ilaçlar sonucunda böbreklerinden birini kaybeden Zorbaz, diğer böbreğinin de yetersiz çalışmasıyla birlikte 12 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü.

Geçtiğimiz hafta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Zorbaz, tedavi sürecinde en çok sıvı tüketimindeki kısıtlamaların kendisini zorladığını ifade etti. Nakil sonrası en büyük mutluluğunun ise yeniden özgürce çay içebilmek ve sağlıklı bir yaşama adım atmak olduğunu söyledi.

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"KULLANDIĞIM İLAÇLAR NEDENİYLE BÖBREKLERİMDEN BİRİNİ KAYBETTİM"

Sedyede çay içerek mutluluğunu yaşayan Emine Zorbaz, şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılında bu rahatsızlığım nedeniyle tedavi görmeye başladım. Hastaneye gidip geldim. Bana ağrı kesiciler verdiler. Önce migren, ardından baş ağrısı teşhisi koydular. Ancak kullandığım ilaçlar nedeniyle böbreklerimden birini kaybettim. Diğer böbreğim de çok az çalışıyordu. Yaklaşık 12 yıldır diyalize giriyorum. Süreç boyunca tek hayalim sağlığıma kavuşmaktı. Başka hiçbir hayalim yoktu, tek isteğim yeniden sağlıklı bir hayat sürebilmekti. Nakil olmama vesile olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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"ÇAY İÇMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Diyaliz sürecinde sıvı tüketimi ile başa çıkmaya çalıştığını kaydeden Zorbaz, "Diyaliz sürecinde çayı çok sınırlı tüketebiliyordum. En fazla bir bardak içmeme izin vardı, daha fazlasını tüketemiyordum. Su konusunda da kısıtlamalarım vardı. Günlük en fazla yarım litre ile 1 litre arasında su içebiliyordum. Bu miktar da vücut ağırlığıma göre belirleniyordu. Çay içmek beni mutlu ediyor. Kahve ya da kola gibi içecekleri sevmem ama çayı çok severim. Buna rağmen sıvı kısıtlaması nedeniyle 1 bardaktan fazlasını içmezdim. Canım daha fazlasını istese bile kendimi kontrol altında tutardım. Başkası içerken canım çekerdi, şimdi istediğim kadar içebileceğim" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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