12 yaşındaki Eren'in Ulu Önder'e saygısı takdir topladı: Atatürk portresini öpüp başına koydu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki duyarlı genç Eren Bayraktar, yerde bulduğu Ulu Önder Atatürk'ün portresini öperek başının üstüne koydu ve güvenli bir yere kaldırdı. Yürek ısıtan bu örnek davranış, bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YERDE BULDUĞU ATATÜRK PORTRESİNİ ÖPÜP GÜVENLİ YERE KOYDU

Olay, 26 Haziran tarihinde Çan ilçesine bağlı Doğaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Eren Bayraktar, yerde düşmüş halde duran bir Atatürk portresi fark etti.

Duruma duyarsız kalmayan genç çocuk, portreyi yerden dikkatlice alarak öpüp başına koydu ve ardından zarar görmeyecek güvenli bir noktaya bıraktı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Küçük Eren'in bu örnek ve hassas davranışı, köy sakinlerinin güvenlik kameralarını incelediği sırada tesadüfen fark edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay, çevredeki vatandaşlar ve kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı.

Duyarlı gencin bu anlamlı hareketi, izleyenlerin içini ısıttı ve büyük bir takdir topladı. (DHA)