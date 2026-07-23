CHP Aydın İl Başkanlığı'nda toplu istifa! İl binasına 'ÖÇP' pankartı asıldı

Özgür Özel’in genel başkanlığında kurulacak olan yeni siyasi partiye katılma kararı alan CHP'lilerin istifaları sürerken, CHP Aydın İl Başkanlığı'nda da toplu istifa kararı alındı. İstifaların ardından il binası önünde bir açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı "Kalanlar arkada kalsın, biz yürüyoruz. Biz iktidarın piyonlarıyla değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürüyen yol arkadaşlarımız ile iktidar yolunda yürüyoruz" dedi.

CHP AYDIN BİNASINA 'ÖÇP' PANKARTI ASILDI

Öte yandan CHP Aydın İl Başkanlığı binasına CHP Aydın Gençlik Kolları tarafından 'ÖÇP' (Özlem Çerçioğlu Partisi) pankartı asıldı. Pankartın asılma nedeniyle ilgili konuşan Hikmet Saatçı "CHP Aydın’ı Özlem dizayn ediyor" dedi.

"MUTLAK BUTLANLA HÜKMÜNÜ YİTİRMİŞTİR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, açıklamalarına hüzünlü ancak umut ve inanç dolu olduklarını belirterek başlayan Hikmet Saatçı, butlan yönetimindeki CHP'nin mevcut durumunu eleştirdi. Saatçı, konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Değerli yol arkadaşlarım; hüzünlüyüz ancak bir o kadarda umut ve inanç doluyuz. Gözlerinizde var olan o acıyı da, çıktığımız yolda başaracağımız zaferlere olan inancınızı da görebiliyorum. Bir evin direği yıkılmışsa, çatısı çökmüşse orada durmak sadakat değil, kendi geleceğine ihanettir. Yıllarımızı verdiğimiz, alın teri akıttığımız baba ocağımız; ne yazık ki adaletsizliğe, usulsüzlüğe ve iktidara teslim olmuş ve mutlak butlanla hükmünü yitirmiştir.

Bugün, üzerimize çöken mutlak sultanın pervasız zihniyeti tarafından görevden alınmış, binlerce üyemizin iradesi yok sayılmış olabilir. Hukuksuzluğun kitabını kendi elleri ile yazmış, kendilerine devşirdikleri bir koltuk bir bina ile particilik oynayabilirler. Çapsızlarla kol kola girip milletin istikbalini kendi şahsi emellerine alet etmek için hain planlar içinde olabilirler."

"GELDİKLERİ GİBİ GÖNDERECEĞİZ"



Zorluklar karşısında asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan İl Başkanı Saatçı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Ancak ne olursa olsun! Ellerinden geleni ardına koymasınlar! Bizler hiç bir zorluk karşısında geri adım atmadık, atmayacağız. Bizler hiç bir zorluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bizler hiçbir zorluk teslim olmadık, olmayacağız. Hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın.

Bu iş birlikçileri, bu kanun tanımaz zihniyeti Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği geldikleri gibi göndereceğiz, göndereceğiz, göndereceğiz."

"BU YOLCULUK BİR KOPUŞ DEĞİL; DEĞİŞİME OLAN İNANCIMIZIN DEVAMIDIR"

Mücadele ruhunu Özgür Özel liderliğinde yeni bir değişim dalgasıyla buluşturduklarını belirten Saatçı, yeni dönemin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Bakın bir birinizin gözlerinin içine, komşunuza, eşinize dostunuza iyi bakın. Dinleyin sokağın sesini, esnafın, emeklinin, çiftçinin, gencin kadının sesine kulak verin. Baktığınız gözler, duyduğunuz sözler bize mücadele diye haykırıyor, bizlere artık çok daha zor ama sonu iktidar olacak bu mücadele ruhunu çağırıyor. Ve bugün ve bugünden sonra artık o mücadele ruhumuzu Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde yükselen yeni bir yolda değişim dalgasıyla buluşturuyoruz.

Bir ülkenin kaderini, bir milletin geleceğini ve hak edilmiş halkın iktidarını söke söke almak için yeni bir yolda buluşuyoruz. Bizler milletimizin 344 bin oyunu alarak seçilen ve sonrasında korkuyla kaçanlardan değil, o milletin talebi, umudu ve sesini dinleyerek milletle beraber yol yürüyenleriz.

Bugün, yepyeni ve daha güçlü bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, iktidar yürüyüşümüzden tek bir adım bile geri atmayacağız. Sokağa çıkacağız, tarladaki üreticiyle, fabrikadaki işçiyle, emekçiyle, emekliyle, geleceğinden kaygı duyan genç kardeşimizle kucaklaşacağız.

Ankara merkezli anlayışın, halktan kopuk siyasetin ve dar kalıpların dönemi kapanmıştır. Türkiye’nin birinci partisi olma kararlılığıyla; Aydın’ın dağlarından ovalarına, tarladaki üreticiden sokaktaki gence kadar her bir yurttaşımızla yeni bir iktidar meşalesi yakıyoruz.

Atatürk’ün devrimci, pes etmeyen, boyun eğmeyen meşalesini alıp halkın tam ortasına taşıyoruz! Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz.

Çıktığımız bu yolculuk bir kopuş değil; değişime olan inancımızın devamıdır. Ve bu yolculuk bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün CHP veda ediyoruz. Bugün CHP istifa ediyoruz. Butlan tüccarlarına, bir avuç azınlığa, milletin talebini değil kendi menfaatlerini öne koyanlara burayı bırakıyoruz."

"BU YENİ YOLUN SONU İKTİDARDIR"

Konuşmasının sonunda tüm üyelere teşekkür eden ve iktidar vurgusu yapan Hikmet Saatçı, "Kalanlar arkada kalsın, biz yürüyoruz" diyerek şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Ve buradan bir çağrı yapıyoruz! Gelin bir olalım, birlikte olalım. Millete rağmen değil, Millette beraber seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıralım. Cumhuriyet’e, demokrasiye ve adalete hep birlikte sahip çıkalım.

İl başkan yardımcılarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, belediye başkanlarımızla ve örgütümüzün her bir neferi ile mücadele ettik, bir lokmayı bölüştük, bir çok zorluğa beraber göğüs gerdik, bir çok başarıya hep birlikte imza attık. Ben sizlerin huzurunuzda her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkürleri sunuyorum. Ve milletimizin iradesine karşı değil milletimizin iradesine destek olmak, umudunu iktidar ile taçlandırmak isteyen tüm yol arkadaşlarımız ile birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Kalanlar arkada kalsın, biz yürüyoruz. Biz iktidarın piyonlarıyla değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürüyen yol arkadaşlarımız ile iktidar yolunda yürüyoruz. Biz bir avuç azınlığın çıkarları değil, milletimizin menfaatleri için yürüyoruz.

Bu yolun sonu bir devrin kapanıp, yeni bir devrin başlayacağı tarihin ta kendisidir. Bu yeni yolun sonu iktidardır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Ve genel başkanımız Özgür özelin de dediği gibi; hedefimiz nettir, pusulamız millettir. Meselemiz memleket, mücadelemiz hürriyettir. İktidar iktidar iktidar!"