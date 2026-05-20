10 yıllık sır çapraz sorguda çözüldü! Ayşen'i, boşandığı erkek döverek katletmiş

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ayşen Aycan, 2016 yılında eşi Turgay Bekdeda'dan boşandıktan 1 hafta sonra ortadan kayboldu. Aycan için bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.

DOSYA 10 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını 10 yıl sonra raftan indirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyasında tekrar çalışma başlatıldı. Cinayet bürosu ekipleri dosya üzerinde detaylı inceleme yaptı, çeşitli ifadeler aldı.

BOŞANDIĞI ERKEK DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmanın ardından cinayet büro ekipleri 19 Mayıs'ta Çivril ilçesinde yaptığı operasyonda kayıp olan Ayşen Aycan'ı boşandığı eşi oto yıkama iş yeri sahibi Turgay Bekdeda başta olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

CİNAYET İTİRAFI 10 YIL SONRA ÇAPRAZ SORGUDA GELDİ

Ayşen Aycan'ın 10 yıl önce öldürülüp, gömüldüğünü değerlendiren polis ekipleri, boşandığı Turgay Bekdeda'yı çapraz sorguya aldı.

Bekdeda, ifadesinde kayıp olan eski eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etti.

Bekdeda, 10 yıl önce Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aldığını, otomobilde tartıştıklarını ve darbederek öldürdüğünü, daha sonra da Kıralan ve Tokça mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

İŞ MAKİNELERİYLE KAZI YAPILDI

Bekdeda'nın gösterdiği bölgede iş makineleriyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda insana ait kemik parçaları bulunarak Adli Tıp morguna gönderildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Bekdeda, çıkarıldığı Çivril Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)