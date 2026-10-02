1 milyon 593 bin 198 aday pazar günü KPSS Ön Lisans'a girecek

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Toplam 120 sorunun yer alacağı sınavda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara 30 dakikaya kadar ilave süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sınav sonuçları 30 Ekim’de açıklanacak ve iki yıl geçerli olacak.

KADIN ADAYLARIN SAYISI DAHA FAZLA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada sınava 989 bin 326 kadın ve 603 bin 872 erkek adayın başvurduğunu bildirdi. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldığını belirten Ersoy, Lefkoşa’da ise 1.249 adayın sınava katılacağını kaydetti.

Sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktaran Ersoy, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından 4 bin 293 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu ifade etti. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 binada ise 488 aday sınava girecek.

218 BİN 455 GÖREVLİ SAHADA OLACAK

Ersoy, sınavın 4 bin 443 binada ve toplam 83 bin 465 salonda gerçekleştirileceğini, sınavda 218 bin 455 görevlinin yer alacağını açıkladı. Sınav güvenliği için 17 bin 726 emniyet görevlisinin sahada olacağını belirten Ersoy, 312 ÖSYM temsilcisinin de sınav merkezlerinde görevlendirildiğini bildirdi.

Adaylara trafik yoğunluğuna karşı erken yola çıkmaları uyarısında bulunan Ersoy, tüm adaylara başarılar diledi. (DHA)