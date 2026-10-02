YENİ Parti'den Eyüpsultan tepkisi! "Fon tokatçılığı gündemini kapatmak için düğmeye basıldı"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 28 kişinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına YENİ Parti'den ilk tepki geldi. Açıklamalarda, operasyonların seçmen iradesini hedef aldığı savunuldu.

"MİLLET İRADESİ MASA BAŞINDA YENİDEN YAZILAMAZ"

YENİ Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Mersin’in ardından Eyüpsultan’da da belediye başkanlarına yönelik operasyon yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Dün Mersin, bugün Eyüpsultan…

Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik operasyonlar, görevden uzaklaştırmalar ve siyasi transferler... İstanbul'un yakasından düşün artık...

İstanbul halkı kararını sandıkta verdi. Sandıkta alamadığınız belediyeleri operasyonlarla, milletin vermediği yetkiyi siyasi transferlerle elde edemezsiniz.

Millet iradesi masa başında yeniden yazılamaz.

Yetkiyi millet verir, hesabı da millet sandıkta sorar."

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de operasyonların iki gün üst üste seçilmiş belediye başkanlarına yöneldiğini söyledi. Zeybek, gelişmelerin olağan bir yönetim biçimine dönüştüğünü savundu:

"Dün Mersin, bugün Eyüpsultan.

İki gün üst üste seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar yapılıyor. Mersin’de üç belediye başkanı, bugün ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.

Aylardır baskılara direndi, iktidar partisine geçmeyi reddetti.

Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan asrın soygununu, fon tokatçılığı gündemini kapatmak için belediyelere yönelik operasyonlarda yeniden düğmeye basıldı. Zamanlaması oldukça manidar.

Belediye başkanlarına yönelik peş peşe operasyonlar, olağan bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda.

Devlet ciddiyeti ortadan kalkmış, yaşanan gelişmeler karşısında kontrol kaybedilmiştir.

İktidarın Türkiye’yi getirdiği nokta, ne yazık ki tam anlamıyla bir yönetim krizidir. Memlekete katacakları bir şey kalmamıştır.

Her geçen gün ülkeyi daha da geriye götüren bu yönetim anlayışı, millete daha fazla yük olmadan bir an önce sandığı getirmelidir!"

"ÖZMEN'İN YANINDAYIZ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise gözaltı yönteminin hukuka ve seçmen iradesine güveni zedelediğini belirtti. Aslan, Özmen ve Eyüpsultanlıların iradesinin yanında olduklarını söyledi:

"Bugün yine milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi gölgeleyen bir tabloyla karşı karşıyayız.

Görevi, adresi belli olan; seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu yöntem, hukuka ve millet iradesine olan güveni zedeliyor, vicdanları yaralıyor.

Hukukun üstünlüğünü ve seçmen iradesini esas alan bir anlayışın hakim olması gerektiğine inanıyoruz.

Başkanımız Mithat Bülent Özmen’in ve Eyüpsultanlı komşularımızın iradesinin yanındayız."