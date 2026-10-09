Hipaw, köpek sahiplerinin bakım rutinini tek platformda topluyor

İstanbul ve Ankara’da faaliyete geçen Hipaw’da hizmet veren köpek gezdiricileri doğrulama, eğitim, sınav ve değerlendirme süreçlerinden geçiriliyor.

Evcil hayvan sahiplerinin günlük hayattaki en düzenli görevlerden biri köpeklerin yürüyüş ihtiyacını karşılamak. Ancak iş saatleri, seyahatler veya gün içinde ortaya çıkan beklenmedik programlar bu rutini aksatabiliyor. 30 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da kullanıma açılan Hipaw, köpek gezdirme ve evde bakım ihtiyacını dijital ortamdan planlamaya yönelik bir model sunuyor.

Uygulamada üç farklı yürüyüş seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar ihtiyaç ortaya çıktığında anlık yürüyüş, önceden belirlenen bir zaman için planlı yürüyüş veya düzenli kullanım için paket yürüyüş tercih edebiliyor. “Patili Misafir” hizmetinde ise evcil hayvan sahiplerinin evde bulunamadığı dönemlerde, patili dostların bakım ve konaklama ihtiyacı Hipawer’ların evlerinde karşılanıyor.

Köpek gezdiricisi olmak için dört aşamalı süreç

Bu tür hizmetlerde kullanıcıların temel sorularından biri köpeklerini kime emanet edecekleri oluyor. Hipaw üzerinden köpek gezdiren hizmet sağlayıcıları “Hipawer” olarak adlandırılıyor. Hipawer adayları, platforma dahil olurken kimlik ve belge doğrulamasından geçiyor. Bunun ardından eğitim, sınav ve değerlendirme aşamaları uygulanıyor.

Hipaw Kurucusu ve CEO’su Mustafa Gök, sistemi geliştirirken güven unsurunu öncelediklerini belirterek, “Evcil hayvan sahiplerinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha kolay ve güvenli şekilde ulaşabileceği bir ekosistem oluşturmak istedik. Hipawer doğrulama süreçleri ve Hipaw Care+ gibi yapılarla güveni deneyimin merkezine yerleştiriyoruz” dedi.

Hipaw Care+, platform üzerinden alınan hizmetlerde belirlenen kapsam ve koşullar çerçevesinde kullanıcı ve patili dostun hizmet sürecini ek güvenceyle destekleyen bir yapı olarak tanımlanıyor.

Evcil hayvan mamalarında online alışveriş arttı

Evcil hayvan sahiplerinin dijital kanallarla ilişkisi, yalnızca hizmet arayışıyla sınırlı değil. TGM Research verilerine göre, Türkiye’de evcil hayvan maması ve diğer ihtiyaçların online satın alınma oranı 2024’te yaklaşık %38 iken 2026’da %49’a yükseldi.

Ipsos Evcil Hayvan Paneli 2026 verilerine göre, Türkiye'deki kedi sahibi haneler yılda 24 kez, köpek sahibi haneler ise 11 kez mama satın alıyor. Bir alışverişte satın alınan kedi maması miktarı 1,7 kg, köpek maması miktarı ise 5,6 kg oluyor.

Bu rakamlar, evcil hayvan sahiplerinin ürün alışverişinde dijital kanallara daha fazla yöneldiğini ortaya koyuyor.

Hedef dijital ekosistem

Hipaw’ın aktif hizmetleri anlık yürüyüş, planlı yürüyüş, paket yürüyüş ve Patili Misafir evde bakım hizmetinden oluşuyor. Şirketin uzun vadeli planında, veteriner hizmetlerinden eğitime, pet taksiden pet shoplara kadar farklı alanlar bulunuyor.

Mustafa Gök, şirketin hedefinin zaman içinde farklı ihtiyaçları aynı dijital yapı içinde buluşturmak olduğunu söyleyerek, “Hedefimiz Hipaw’ı evcil hayvan sahipleri ve pet sektöründeki tüm aktörler için günlük hayatın bir parçası olan dijital bir ekosistem haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Hipaw, “İlk Yürüyüş Hipaw’dan” kampanyasını da uyguluyor. Uygulamaya üye olarak patili dostunun profilini oluşturan kullanıcılar, kampanya şartları kapsamında ilk köpek yürüyüşü hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.