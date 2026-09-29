Ev alıcılarının yarısından fazlası satın aldığı evi internetten buluyor

Yatırımcı bir mülkü görmeden önce onu internette keşfederken, markalar arasındaki fark giderek dijital görünürlükte ve gelen talebin nasıl yönetildiğinde ortaya çıkıyor. Bugün rekabet yalnızca konumda ya da fiyatta değil; doğru alıcıya doğru dilde, doğru anda ulaşabilen sistemlerde şekilleniyor. Bu tabloda dijital reklam, lead yönetimi ve CRM giderek tek bir bütünün parçaları hâline geliyor. Akol Global Pazarlama Müdürü Koray Yalçın, Kıbrıs'a yönelen uluslararası ilgiyi ve gayrimenkulde dijitalleşen satış modelini değerlendirdi.

KKTC Merkez Bankası'nın 2026 yılı ikinci çeyrek bültenine göre, Kuzey Kıbrıs'a hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısı Nisan–Haziran döneminde 647 bin 224'e ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4'lük bir artışa işaret ediyor. Adaya yönelen hareketlilik, hem Türkiye hem de farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle beslenmeye devam ediyor. Yüksek seyreden bu giriş rakamları, Kuzey Kıbrıs'ın bölgesel bir çekim merkezi olma özelliğini koruduğunu gösteriyor. Uluslararası hareketliliğin sürmesi, adanın gayrimenkul talebini besleyen zemini de canlı tutuyor.

Sektördeki bu tabloyu Akol Global Pazarlama Müdürü Koray Yalçın, markanın saha ve dijital deneyimiyle birleştiriyor. Uluslararası ilginin sürdüğü bu dönemde belirleyici olanın doğru iletişim olduğunu vurgulayan isim, değerlendirmesini şöyle sürdürüyor: "Kıbrıs'a bugün yalnızca komşu pazarlardan değil, farklı coğrafyalardan bir ilgi yöneliyor ve bu ilgi her yıl çeşitleniyor. Bizim işimiz, bu ilgiyi doğru zamanda, doğru dilde ve doğru kanalda karşılayabilecek bir yapı kurmak. Yatırımcı ister Ankara'dan ister Avrupa'dan baksın, karşısında kendi diliyle konuşan, şeffaf ve erişilebilir bir marka görmek istiyor."

"Dijitalde doğru sunulmayan bir mülk, alıcının listesine hiç giremiyor"

National Association of Realtors'ın 2025 Profile of Home Buyers and Sellers raporuna göre, ev alıcılarının yüzde 46'sı arama sürecine internetten başlıyor. Aynı araştırma, alıcıların yüzde 52'sinin satın aldığı evi doğrudan internette bulduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre alıcıların yüzde 70'i aramalarını mobil cihaz veya tablet üzerinden yürütüyor. İlan fotoğrafları alıcıların yüzde 81'i tarafından çok faydalıbulunurken, detaylı mülk bilgisi yüzde 77, sanal turlar ise yüzde 38 oranında belirleyici görülüyor. Bu veriler, bir mülkün ilk izleniminin artık ekran başında oluştuğunu gösteriyor. Görsel ve dijital sunumu güçlü ilanlar geniş bir kitleye ulaşırken, bu alanda geride kalanlar rekabette dezavantajlı konuma düşüyor.

Yalçın, bu verilerin Kıbrıs pazarındaki gözlemleriyle birebir örtüştüğünü söylüyor. Alıcıların büyük bölümünün adayı ziyaret etmeden önce mülkleri internette değerlendirdiğini belirten isim, bu nedenle dijital sunuma öncelik verdiklerini ifade ediyor. Yüzde 81'lik fotoğraf ve yüzde 38'lik sanal tur oranlarına dikkat çeken Yalçın, "Bir yatırımcı için karar süreci artık ofiste değil, telefon ekranında başlıyor" diyor. Uzman, Akol Global olarak çok dilli web altyapısı, proje mikro-siteleri, hedefli dijital reklamlar ve sosyal medya içerikleriyle her projeyi farklı ülkelerdeki alıcıya kendi diliyle ulaştırdıklarını anlatıyor. Böylece dijitalde kurulan görünürlüğü nitelikli bir talebe dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkulün yeni rekabet alanı dijitalleşme

Gayrimenkul sektörü, son yıllarda dijitalleşmenin en hızlı ilerlediği alanlardan biri hâline geldi. Bir zamanlar konumun ve fiyatın belirleyici olduğu bu pazarda, bugün öne çıkan markalar talebi ölçebilen, analiz edebilen ve doğru zamanda harekete geçebilen markalar oluyor. Dijital kanallardan gelen ilginin izlenebilir hâle gelmesi, pazarlama bütçelerinin nereye gittiğini ve hangi adımın satışa dönüştüğünü görünür kılıyor. Mobil öncelikli iletişim, mesajlaşma uygulamaları ve otomasyon araçları, yatırımcıyla kurulan ilk temasın kalitesini doğrudan etkiliyor. Uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği pazarlarda ise farklı dillerden ve zaman dilimlerinden gelen talebi yönetebilmek ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Tüm bu dinamikler, Kuzey Kıbrıs'ta rekabetin giderek teknolojiyle ve veriyle kurulan sistemler üzerinden şekillendiğini ortaya koyuyor.

CRM, dijital pazarlama ile satış arasındaki köprüye dönüşüyor

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri, geçmişte ağırlıklı olarak müşteri bilgilerinin tutulduğu dijital veri tabanları olarak kullanılıyordu. Yeni nesil yapılarda ise CRM, reklamdan gelen ilk talepten satış görüşmesine kadar müşteri yolculuğunun tamamını izleyen bir altyapıya dönüşüyor. Koray Yalçın, özellikle gayrimenkulde CRM'in en önemli işlevlerinden birinin, pazarlama ile satış ekipleri arasındaki veri kaybını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Yalçın süreci şöyle anlatıyor: "Bir kişi Instagram'da reklamı görüyor, form bilgilerini bırakıyor; aslında o andan itibaren yeni bir süreç başlıyor. Lead hangi kampanyadan geldi? Hangi projeyle ilgileniyor? Hangi ülkeden ulaştı? Hangi dili konuşuyor? Daha önce arandı mı? WhatsApp'tan cevap verdi mi? Randevu oluşturuldu mu? Satın alma zamanı nedir? Bunların tamamının tek bir sistemde takip edilmesi gerekiyor." Uzmana göre CRM doğru kullanıldığında satış ekipleri yalnızca bir isim ve telefon numarası değil, müşterinin dijital yolculuğu hakkında da bilgi sahibi oluyor.

"Asıl yarış, reklam tıklamasından sonra başlıyor"

Gayrimenkul sektöründe sıklıkla reklam maliyetlerinin ve lead fiyatlarının konuşulduğuna dikkat çeken Yalçın, yalnızca lead başına maliyete odaklanmanın eksik bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Ona göre bir reklamın ucuz lead üretmesi tek başına başarı anlamına gelmiyor; asıl bakılması gereken, o taleplerin ne kadarının niteliğe, randevuya ve satışa dönüştüğü. "Bir reklamın ucuz lead üretmesi onun başarılı olduğu anlamına gelmeyebilir; pazarlama tarafında asıl bakılması gereken, o lead'lerden kaçıyla iletişim kurulduğu, kaçının nitelikli olduğu, kaçının randevuya ve sonunda kaçının satışa dönüştüğüdür." Bu nedenle Yalçın, şirketlerin yalnızca lead başına maliyeti değil; iletişim oranı, randevu oranı, nitelikli lead oranı, satış dönüşüm oranı ve müşteri edinme maliyeti gibi göstergeleri de birlikte takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Uzman sözlerini şöyle tamamlıyor: "Pazarlamanın görevi satış ekibine telefon numarası göndermek değildir; amaç, satışa dönüşme ihtimali yüksek talebi, doğru bilgiyle birlikte satış ekibine ulaştırmak ve sonrasında ne olduğunu ölçebilmektir."

Otomasyon, hızı artırırken insan ilişkisini koruyor

Uluslararası gayrimenkul pazarlamasında bir diğer kritik konu ise ilk temas süresi. Farklı ülkelerden ve farklı saat dilimlerinden gelen talebin manuel yöntemlerle yönetilmesi giderek zorlaşıyor. Yeni nesil sistemlerde web sitesi veya dijital reklamdan gelen bir talep, CRM'e otomatik olarak aktarılabiliyor; ilgili satış temsilcisine yönlendirilebiliyor ve müşterinin tercih ettiği dile göre WhatsApp, SMS veya e-posta üzerinden ilk iletişim başlatılabiliyor. Ancak Yalçın, otomasyonun insanın yerini almak için değil, iletişimin kopmasını engellemek için kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. "Gayrimenkul yüksek güven gerektiren bir sektör; insan ilişkisini sistemden çıkaramazsınız. Otomasyonun görevi satış danışmanının yerini almak değil, doğru müşteriyi doğru kişiye mümkün olduğunca hızlı ulaştırmaktır."

25 yıllık deneyim ve %0 peşinat seçeneği, ev sahipliğini daha erişilebilir kılıyor

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektöründe 25 yıllık deneyime sahip Akol Global, proje geliştirme, inşaat, satış ve pazarlama süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetiyor. Marka, geleneksel gayrimenkul deneyimini teknoloji, veri ve dijital pazarlama gücüyle birleştirerek Kuzey Kıbrıs'ı uluslararası yatırımcıyla buluşturuyor. Bu yaklaşımını, "%0 peşinat ve uzun vadeli taksit" seçenekleri sunan kampanyalarıyla destekleyen marka, ev sahipliğinin önündeki eşiği düşürmeyi hedefliyor. Markanın vizyonunu ve hedeflerini Koray Yalçın paylaştı.

Yalçın, dijitalleşmeyi büyüme stratejisinin merkezine alan Akol Global'in, Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün dijitalde lider markası olmayı hedeflediğini belirtiyor. Salamis Holiday Homes, Dolce Vita, Sea Front, AKOL Marine ve Karpaz Peninsula gibi projelerle geniş bir portföy sunduklarını; Pure İskele ve Twins Salamis gibi projelerde ise villaların tamamının satıldığını aktarıyor. Çok dilli dijital altyapı, uluslararası reklam kampanyaları ve CRM temelli talep yönetimiyle yatırımcıya kendi dilinden ulaştıklarını vurgulayan Yalçın, dijital kanallarda oluşan ilgiyi profesyonel satış ve danışmanlık süreçleriyle desteklediklerini söylüyor. Böylece dünyanın farklı noktalarından yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkul fırsatlarına erişebildiğini ifade ediyor. Yalçın, "Hedefimiz; Kıbrıs'ı dünyanın dört bir yanından insanın ev sahibi olmak için tercih ettiği bir adres hâline getiren markalardan biri olmak" diyerek değerlendirmesini tamamlıyor.