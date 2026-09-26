Zidane Türkiye maçı sonrası galibiyetin şifresini verdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda karşılaştığı A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 yenen Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, "Çok mutluyum, genel anlamda takım çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik." dedi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zidane, mücadeleci bir maç olduğunu, rahat bir zeminde oynamadıklarını belirterek Mbappe'nin dizinde ağrı olduğunu ve takımdan ayrılacağını söyledi.

ÇOK MUTLUYUM GALİBİYETİ HAK ETTİK

Zidane, ilk maç için güzel bir oyun sergilediklerini dile getirerek "Teknik olarak topa sahip olma oranı yüksek bir oyun kuruyoruz ama topsuz şekilde oynamayı öğrenmemiz lazım. Bu akşam Türk takımı çok iyi oynadı. Bizim bir şekilde topsuz pres kurmayı öğrenmemiz lazım." diye konuştu.

Sırada Belçika maçının olduğunu ve daha iyi bir maç çıkarmak için şimdi dinlenme zamanı olduğunu vurgulayan Zidane "Çok mutluyum, genel anlamda takım çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Zidane, maçtan çok keyif aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Mutlu bir ruh var takımımızda. Bireysel olarak oyuncuların birbirine kattığı takım ruhu bizim bu sonucu almamızı sağladı. Tabii ki kazanmak mutluluk veriyor. Daha çok işimiz var. Takım olarak galibiyetten sonra rahat bir nefes aldık. O yüzden tadını çıkaracağız. Şimdi dinlenme zamanı."

İKİ SEÇENEK VARDI

Türkiye’nin maça üçlü savunmayla çıkmasının maç önü planlarını nasıl etkilediği şeklindeki soru üzerine Zidane, "Analiz yaptığımızda iki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçenek olan üçlü defansı seçti. Biz ona göre de çalışmıştık. Üçlü defansta kanatlara top atarak ilerlemek istedik ve çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar, biz de onları yakalamak istedik ama oyun planımızı hiç bozmadık." yanıtını verdi.