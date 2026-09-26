Montella milli takımın neden yenildiğini açıkladı

Ay yıldızlı milli takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli Stadı'nda Fransa'ya karşı 1-0 mağlup olduğumuz karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirten İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü’nün son durumu ve gruptaki İtalya maçı hakkında da net mesajlar verdi.

"EN UFAK HATAYI BİLE AFFETMİYORLAR"

Fransa'nın dünya çapında bir kaliteye sahip olduğunu vurgulayan Montella,

"Kora kor bir mücadele oldu, çok iyi performans gösterdik. O yüzden bu skordan dolayı çok üzüntülüyüm, daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Fransa gibi tehlikeli takımlara karşı ufak bir hata bile yapmamalısınız. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Bu tarz bir maçı yorumlamak bile üzücü" ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyunculara değinen tecrübeli teknik adam, sakatlığı süren yıldız futbolcu hakkında şu konuşmayı yaptı:

EKSİKLER ÇOK

Sakatlıklar hakkında konuşan Vincenzo Montella Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür ve Kenan Yıldız'ın eksikliklerinden de bahsetti.

"HAKAN ÇALHANOĞLU, MERT MÜLDÜR VE KENAN YILDIZ GİBİ ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VARDI''

"Orkun’u geri kazanmaya çalışıyoruz, sakatlığı devam ediyor. Durumunu sağlık ekibimizle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz'' dedi.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Fransa maçını geride bırakıp hemen toparlanmaları gerektiğini belirten Montella, memleketi İtalya ile oynanacak kritik karşılaşmaya odaklandığını söyledi:

"Grupta sıradaki maçımız İtalya. Bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir. İlk işim oyuncularımı hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu maça hazırlamak."

Genç yıldız Can Uzun'un performansından da memnun kaldığını dile getiren Montella, yenilgiye rağmen sahaya yansıtılan ruhun gelecek maçlar için kendilerine farklı bir zihniyet kazandıracağını da sözlerine ekledi.