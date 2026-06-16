Zaniolo 19 milyon euro kazandırdı: Yarısı hala Galatasaray'ın

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşti. Serie A ekibi Udinese, alternatif satın alma maddesini devreye sokarak oyuncunun bonservisini 5 milyon euro karşılığında aldı. Anlaşmaya eklenen önemli bir detay ise sarı-kırmızılıların olası bir sonraki satıştan yüzde 50 pay almaya devam edecek olması.

18,9 MİLYON EUROLUK KAZANÇ

Galatasaray'ın Zaniolo'dan elde ettiği toplam garanti gelir tüm kalemleriyle ortaya çıktı. Aston Villa'dan 5 milyon euro, Atalanta'dan 3,2 milyon euro, Fiorentina'dan 3,2 milyon euro ve Udinese'den 2,5 milyon euro kiralama bedeli kazanan sarı-kırmızılılar, son olarak Udinese'nin ödediği 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle birlikte toplam 18,9 milyon euroya ulaştı. Zaniolo'nun 2023'te Roma'dan 15 milyon euroya alındığı düşünüldüğünde tablo Galatasaray açısından olumlu görünüyor.

MAAŞ KRİZİ SÜRÜYOR

Transfer resmen tamamlanmış olsa da Zaniolo'nun Udinese'deki geleceği tam anlamıyla netleşmiş değil. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre kulüp, satın alma opsiyonunu kullansa da oyuncunun maaşı konusunda henüz uzlaşma sağlayamadı. Menajer Claudio Vigorelli, Udinese'deki performanstan memnun olduklarını ancak yeni maaş şartlarında ortak nokta bulunamadığını açıkladı. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Şubat 2023'te Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese'ye kiralandı. Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 34 maçta 6 gol ve 6 asist kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilse de kariyerinin zirvesinde 55 milyon euroya kadar çıkmıştı.