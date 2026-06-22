Atletizm Milli Takımı, Yunanistan’ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2’nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR İSE ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

Kadınlar:

1-Esra Türkmen: Cirit Atma, 61.10m (PB)

1-Edibe Yağız, 3000m, 9:36.27

1-Edibe Yağız, 5000m, 16:17.50

1-Özlem Becerek: Disk Atma, 59.10m

1-Emel Dereli: Gülle Atma, 17.33m

2- 4x100m Kadın Bayrak (Büşra Akay/Simay Özçiftçi/Bahar Öztürk/Beyzanur Seylan) 44.74

2-Simay Özçiftçi: 100m, 11.44 (w+0.6)

2-Elif Polat: 200m, 23.27

2-Sümeyye Erol: 3000m Engel, 9:46.21

3-Sıla Koloğlu: 200m, 23.31

3-Tuğba Toptaş: 1500m, 4:20.71

Erkekler:

1-İsmail Nezir: 400m Engel, 48.33 (Şampiyona Rekoru)

1-Salih Teksöz: 1500m, 3:38.75 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x400m Erkek (İlyas Çanakçı/Kubilay Ençü/İhsan Selçuk/İsmail Nezir) 3:03.04 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x100m Erkek Bayrak (Ertan Özkan/Kayhan Özer/Batuhan Altıntaş/Deniz Kaan Kartal) 39.05

1-Kubilay Ençü: 400m, 45.42

1-Mert Selek: 5000m, 14:08.09

1-Can Özüpek: Üç Adım Atlama, 16.46 (w+0.2)

1-Erdem Tilki: Sırıkla Atlama, 5.45m (PB)

2-Kubilay Ençü: 200m, 20.79 (PB)

2-Ömer Faruk Bozdağ: 800m, 1:47.11

2-Mert Selek: 3000m, 7:53.10 (PB)

2-Abdullah Tuğluk: 3000m Engel, 8:40.17

2-Yasir Kuduban: Yüksek Atlama, 2.12m

2-Ömer Şahin, Disk Atma, 60.75m

3-Ertan Özkan: 100m, 10.47 (w+1.3)

3-Cuma Özcan: 3000m Engel, 8:41.25

3-Hüseyin Özdemir: Cirit Atma, 71.54m (PB)