Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray hamlesi

Süper Lig'de yeni sezonda da iddiasını sürdürmek isteyen Samsunspor, yaz transfer dönemine erken ve kararlı bir giriş yaptı.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Halk Gazetesi'ne verdiği röportajda hedeflerini açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaştı.

"Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş transfer listemizde yer alıyor" diyen Yıldırım, kulübün Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı isimlere yönelik ilgisini resmen duyurdu.

NELSSON GALATASARAY'DA ARTIK YOK

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon İtalya'nın Verona takımına kiralık olarak gönderilmişti. Sarı - Kırmızılı teknik heyet Nelsson'u gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Galatasaray'ın 10+4 yabancı kontenjan denkleminde de yer bulamayacak olan Nelsson için Samsunspor ciddi bir talip olarak sahneye çıktı. Deneyimli stoper, Süper Lig'e dönmesi halinde Samsunspor'un savunma hattına katılacak.

KAZIMCAN'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Diğer yandan genç yerli oyuncu Kazımcan Karataş'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Bu sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Kazımcan'ın Galatasaray'daki geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Sarı - Kırmızılı yönetim genç oyuncu hakkında henüz kesin bir karar vermed. Samsunspor'un talebi bu belirsizlik ortamında gündeme gelirken Galatasaray'ın Kazımcan'ı satıp satmayacağı ya da yeniden kiralığa gönderip göndermeyeceği netlik kazanmadı.