Yüksel Yıldırım Erdoğan ile görüştü: Samsunspor detayı şaşırttı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Tayyip Erdoğan ile görüşürken şaşırtan detay da ortaya çıktı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Erdoğan karşılama programındaki görüntüsü gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyareti kapsamında havalimanında düzenlenen karşılama programında dikkat çeken bir kare ortaya çıktı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, protokolde yer alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı ve tokalaştı.
HAVALİMANINDA BİR ARAYA GELDİ
Çorum FK karşılaşmasının ardından Samsun’a dönen Yıldırım, havalimanındaki karşılama heyetinde yer aldı.
Protokol üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan Yıldırım, Samsunspor adına “Şehre hoş geldiniz” mesajı verdi.
Ortaya çıkan fotoğraf karesinde Yıldırım’ın Erdoğan ile tokalaştığı an dikkat çekti.
SAMSUNSPOR KONUŞMADILAR
Edinilen bilgilere göre, havalimanındaki kısa buluşmada Samsunspor’a ilişkin özel bir görüşme yapılmadı.
ANKARA'DA GENÇLERBİRLİĞİ ZİRVESİ
Yüksel Yıldırım’ın ilerleyen süreçte Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek kulübün talep ve beklentilerini aktaracağı öğrenildi.