Halk TV Spor Yüksel Yıldırım Erdoğan ile görüştü: Samsunspor detayı şaşırttı

Yüksel Yıldırım Erdoğan ile görüştü: Samsunspor detayı şaşırttı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Tayyip Erdoğan ile görüşürken şaşırtan detay da ortaya çıktı.