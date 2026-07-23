Vincenzo Italiano müjdeyi verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar ile ilk resmi maçına çıkacak olan Vincenzo Italiano, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Italiano yaptığı açıklamada, "Kamptayken önemli prensiplerimiz üzerine çalıştık. Bugün de önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Kendimiz gibi oynamaya çalışacağız. Onları uzun oynamaya zorlayacağız. Top bizde olduğunda da şans yaratmaya çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. 180 dakikalık bir maç bu, haftaya da bunun devamı olacak Danimarka'da." dedi.

TRANSFER MÜJDESİNİ VERDİ

Transfer müjdesi veren deneyimli teknik adam, "Çok fazla genç oyuncu ile çalıştık kampta. Milli takımdan da oyuncular geç döndü aramıza, aramıza yeni arkadaşlar da gelince daha gerçek bir takım göreceğiz. Bazı önemli bölgelere önemli arkadaşlar gelecek. O zaman gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz. Umarım Beşiktaş kimliğine dair bazı parçalar sahada gösterebiliriz. Yeni gelen arkadaşlar olacak." şeklinde konuştu.

''HERKES ÇOK ÇALIŞTI''

Vincenzo Italiano son olarak, "Çok güzel olurdu 20 günde her şeyi yapmak ve sahada her şeyi göstermek. Ama herkes çok çalıştı. Bu yol, uzun bir yol olacak. Sahada her şeylerini verdi oyuncular. Bugün de çalıştıklarımızı deneyeceğiz sahada. Göreceğiz hep birlikte nasıl olacağını. Midtjylland da zor bir takım, zor bir takıma karşı oynayacağız. Ofansif ve defansif olarak etkili bir takım, bizim de etkili olmamız, konsantre olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek güzel olacağını düşünüyorum, bunları da hızlı yapmamız gerekiyor. Umarım bugün sahada iyi şeyler gösterebiliriz." yorumunu yaptı.