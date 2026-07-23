40 yaşındaki yıldızın sözleşmesi uzatıldı

İtalya Serie A takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Geçen sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Modric, 2 gol attı.

LUKA MODRIC'İN KARİYERİ

Hırvat futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Luka Modric, kariyeri boyunca kazandığı kupalar ve sergilediği üst düzey performansla dünya futboluna adını altın harflerle yazdırdı. Orta sahadaki oyun zekası, pas kalitesi ve liderlik özellikleriyle öne çıkan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar Avrupa'nın en üst seviyesinde forma giydi.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Dinamo Zagreb takımında başlayan Modric, kiralık olarak Zrinjski Mostar ve Inter Zapresic formalarını da giydikten sonra Zagreb'e dönerek dikkat çekici performanslar sergiledi. 2008 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'a transfer olan yıldız oyuncu, burada gösterdiği başarılı oyunla Avrupa devlerinin radarına girdi.

2012 yazında Real Madrid'e imza atan Modric, kariyerinin en parlak dönemini İspanyol devinde yaşadı. Eflatun-beyazlı formayla çok sayıda La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan deneyimli orta saha, kulüp tarihinin en başarılı futbolcuları arasında yer aldı.

2018 yılı ise Modric'in kariyerindeki en unutulmaz dönemlerden biri oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda finale taşıyan yıldız isim, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı. Aynı yıl Ballon d'Or'u da kazanarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllar süren ödül üstünlüğünü sona erdirdi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstlenen Luka Modric, ülkesinin en fazla forma giyen futbolcuları arasında bulunuyor. Milli formayla Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi gibi organizasyonlarda önemli başarılara imza atan deneyimli futbolcu, lider karakteriyle takımının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Kariyeri boyunca sayısız bireysel ödül ve takım başarısı elde eden Luka Modric, futbol tarihinin en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Profesyonelliği, istikrarlı performansı ve saha içindeki etkisiyle genç futbolcular için örnek isimlerden biri olmayı sürdürüyor.