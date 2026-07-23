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Beşiktaş'ın Midtjylland maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

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ITALIANO’NUN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde takımın başına getirdiği Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü olarak ilk resmi sınavını Midtjylland karşısında verecek.

Haziran ayında iki yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, aynı zamanda Dolmabahçe'de taraftarın önüne ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Leandro Trossard, özel izinli olması ve UEFA kadrosuna bu tur için dahil edilmemesi nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Ayrıca geçen sezondan kırmızı kart cezası devam eden Felix Uduokhai ile ayak bileğindeki bağ sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi de Midtjylland karşılaşmasında teknik ekibin yararlanamayacağı isimler arasında yer alıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Beşiktaş – Midtjylland maçının ilk 11’leri belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

  • Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Olaitan, İlhan, Cerny, Oh
  • Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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