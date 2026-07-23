Acun Ilıcalı dayanamadı: Transfer listesini paylaşıp tek tek yüzde verdi

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Acun Ilıcalı, ortaya atılan transfer söylentilerine daha fazla dayanamadı ve transfer görüşmeleri süren oyuncuların takıma transfer olma ihtimallerini yüzdelik oran vererek paylaştı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ilıcalı, kulüp hakkında çıkan asılsız transfer haberlerinden rahatsız olduğunu belirtti.

''ONLARCA YANLIŞ TRANSFER SÖYLENTİSİ OKUYORUZ''

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Birçok yerde onlarca yanlış transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz yönündeki iddialardan ve kulübümüzün adının dikkat çekmek amacıyla kullanılmasından rahatsızız. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.

Yanlış spekülasyonların önüne geçmek ve sizlere daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçlarını da içeren güncel transfer durumumuzu paylaşıyorum :)" ifadelerini kullandı.

TÜRK KÖKENLİ ALMAN FUTBOLCU DA VAR

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı listede yüzde 70 ihtimalli Türk kökenli bir Alman futbolcu da yer aldı.

İşte Acun IlıcaIı'nın transfer listesi: