Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'tan istifa etti

Beşiktaş'ta flaş bir istifa gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadeleri yer aldı.

MOHAMED SALAH PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile adı anılan Mohamed Salah paylaşımı yapmış ve bu paylaşım dikkat çekmişti.

MISIRLI YILDIZ BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın ardından dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için önemli mesafe kaydetti.

Daha önce futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta transferin önündeki en büyük engel, menajer Ramy Abbas'ın talep ettiği yüksek komisyon olmuştu. Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü görüşmelerde ise süreç sabırla ilerletildi.

Edinilen bilgilere göre Abbas, ilk etapta istediği yüzde 35'lik komisyon oranında geri adım atmaya başladı. Taraflar arasındaki pazarlıklarda sona yaklaşılırken, sözleşmelerin imza aşamasına geldiği ifade ediliyor.

Menajer Ramy Abbas ile son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.