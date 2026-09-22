Üzerinden silindir geçen Süper Lig’in eski yıldızı o anları anlattı: Her şeyin bittiğini sandım

Antalyaspor ve İngiltere Milli Takımı’nın eski futbolcusu Andros Townsend, kariyerine Tayland ekibi PT Prachuap’ta sürdürüyor.

35 yaşındaki futbolcu, Pattani maçı öncesi ısınma sırasında saha silindirinin altında kalmıştı.

Sol bacağı kısa süreliğine silindirin altında kalan Townsend, olaydan ciddi yara almadan kurtulmuştu.

YAŞADIĞI ANLARI ANLATTI

Tecrübeli futbolcu, yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kazanın görüntülerini her izlediğinde yüzünü buruşturduğunu aktaran İngiliz futbolcu, "Her izlediğimde yüzümü buruşturuyorum, inanamıyorum. Neyse ki doğru anda yere düşmeyi başardım ve silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı." yorumunu yaptı.

Konuşmasını sürdüren Townsend, "Sol kolumu kaldırarak üzerimdeki baskının bir kısmını azalttım. Takım arkadaşlarım da silindiri kaldırmaya yardım etti ve altından çıkabildim. Sol bacağımı ezdiği o an gerçekten çok korkunçtu." dedi.

‘’HER ŞEYİN BİTTİĞİNİ SANDIM’’

Daha önce sol ayak bileği ve dizinden operasyon geçiren Townsend, yaşanan kaza sırasında en büyük endişesinin bu bölgelerinin yeniden zarar görmesi olduğunu ifade etti.

Townsend, "Sol ayak bileğimin ya da dizimin kırılacağını düşündüm. Her şeyin bittiğini sandım. Çok şanslıydım." ifadelerini kullandı.