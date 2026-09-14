Üst üste 5 maç kazanan Iğdır FK'ya destek geldi: Anlaşma imzalandı

TFF 1. Lig'de üst üste 5. maçını kazanan Iğdır FK'ya enerji devi SOCAR'dan destek geldi.

ANLAŞMA 1 YIL DAHA UZATILDI

SOCAR Türkiye ile Iğdır Futbol Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşması bir yıl daha uzatıldı. Yeni anlaşmayla SOCAR Türkiye, 2026-2027 sezonunda da Iğdır Futbol Kulübü’nün forma göğüs sponsoru olarak kulübe destek vermeyi sürdürecek.

İMZALAR ATILDI

Sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi kapsamında düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz’ün yanı sıra SOCAR Türkiye ve Iğdır FK kulüp yöneticileri ve bazı futbolcular da katıldı.

"TOPLUMLA BAĞ KURAN PROJELERE ÖNEM VERİYORUZ"

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz alanların yanı sıra toplumla güçlü bağlar kuran projelere de önem veriyoruz. Iğdır Futbol Kulübü ile iş birliğimizde üçüncü yılımıza girerken, sponsorluk anlaşmamızı bir yıl daha uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun, özellikle gençler için motivasyon ve gelecek duygusu yaratan çok güçlü bir alan olduğuna inanıyoruz. Yeni sezonun kulüp, futbolcular ve tüm Iğdır için başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

"KULÜBÜMÜZE DUYULAN GÜVENİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ"

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz ise “SOCAR Türkiye ile olan iş birliğimizi yeni sezonda da sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın bir sponsorluk ilişkisinin ötesinde, kulübümüze ve şehrimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Iğdır Futbol Kulübü olarak hedeflerimizi büyütürken, arkamızda bizimle aynı değerlere inanan güçlü paydaşların olması bize ayrıca güç veriyor. SOCAR Türkiye’ye kulübümüze ve spora verdiği sürekli destek için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı sezonlar geçirmeyi diliyorum” dedi.