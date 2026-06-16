Ülkesinde ceza alan hakem Türkiye'nin maçına atandı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın maçını El Salvador Futbol Federasyonu'na bağlı Ivan Barton yönetecek.

FIFA'nın Dünya Kupası için seçtiği 52 orta hakem arasında yer alan Barton, son yılların en tartışmalı CONCACAF hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.

ÜLKESİNDE 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

35 yaşındaki hakem, Şubat 2026'da El Salvador Ligi'nde oynanan Aguila–Alianza karşılaşmasındaki performansı nedeniyle ülke federasyonu FESFUT tarafından iki maçla cezalandırılmıştı. Karar, hakem komitesinin yaptığı değerlendirme sonrasında açıklanmış ve ülkede geniş tartışma yaratmıştı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Barton'ın adı daha önce de birçok uluslararası maçta tartışmalarla anıldı. Özellikle CONCACAF bölgesinde yönettiği kritik karşılaşmalarda kart standardı, uzatma süreleri ve oyun kontrolü nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. ABD ve Honduras basınında hakkında çok sayıda tartışmalı hakemlik değerlendirmesi yayımlandı.

Buna rağmen FIFA, El Salvadorlu hakemi 2026 Dünya Kupası hakem kadrosuna dahil etti ve Türkiye'nin Paraguay karşılaşmasında düdük çalması için görevlendirdi. Milli maç öncesinde gözler şimdi hem sahadaki mücadelede hem de tartışmalı hakemin vereceği kararlarda olacak