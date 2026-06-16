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Türkiye Paraguay maçının hakemi belli oldu

2026 Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Takımımız'ın maçını yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye Paraguay maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası 2. hafta maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi sabahı TSİ 06.00'da başlayacak.

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MÜCADELENİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.
Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

Türkiye Paraguay maçının hakemi belli oldu - Resim : 2

İLK MAÇI KAYBETTİK

Ay yıldızlılar, Dünya Kupası 1. hafta maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
Gruptaki diğer rakiplerimizin oynadığı maçta ABD, Paraguay'ı 4-1 yendi.
Oluşan puan tablosunda 3'er puanlı ABD 1. sırada, Avustralya 2. sırada yer aldı.
Puansız Türkiye 3., Paraguay ise son sırada bulundu.

Milliler, gruptaki son maçını 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile yapacak.

Türkiye Paraguay maçının hakemi belli oldu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Milli Takım
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