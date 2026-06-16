A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası 2. hafta maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi sabahı TSİ 06.00'da başlayacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

İLK MAÇI KAYBETTİK

Ay yıldızlılar, Dünya Kupası 1. hafta maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki diğer rakiplerimizin oynadığı maçta ABD, Paraguay'ı 4-1 yendi.

Oluşan puan tablosunda 3'er puanlı ABD 1. sırada, Avustralya 2. sırada yer aldı.

Puansız Türkiye 3., Paraguay ise son sırada bulundu.

Milliler, gruptaki son maçını 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile yapacak.