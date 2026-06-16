Milli Takım kavgası büyüyor: Hacıosmanoğlu Terim'i TFF Başkanı yaptı
Teknik direktör Fatih Terim ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri gündem olurken, tartışmaya eski milli futbolcu Necati Ateş de katıldı. Paylaşım yapan Ateş, ''Hacıosmanoğlu Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen'' yorumunu yaptı.
Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybeden milli takımda tartışmalar devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve efsane teknik direktör Fatih Terim arasında ortam gerildi.
İkilinin yaptığı açıklamaların ardından eski milli futbolcu Necati Ateş’ten flaş bir paylaşım geldi.
‘’HACIOSMANOĞLU TERİM’İ TFF BAŞKANI YAPTI’’
Eski milli futbolcu Necati Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, 2-0’lık Avustralya yenilgisi sonrası yaptığı yorumda, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." ifadelerini kullanmıştı.
‘’KİMDEN HESAP SORACAKSIN?’’
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in milli takımla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim.
Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."