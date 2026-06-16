Milli Takım kavgası büyüyor: Hacıosmanoğlu Terim'i TFF Başkanı yaptı

Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 kaybeden milli takımda tartışmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve efsane teknik direktör Fatih Terim arasında ortam gerildi.

İkilinin yaptığı açıklamaların ardından eski milli futbolcu Necati Ateş’ten flaş bir paylaşım geldi.

‘’HACIOSMANOĞLU TERİM’İ TFF BAŞKANI YAPTI’’

Eski milli futbolcu Necati Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, 2-0’lık Avustralya yenilgisi sonrası yaptığı yorumda, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." ifadelerini kullanmıştı.

‘’KİMDEN HESAP SORACAKSIN?’’

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in milli takımla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: