Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor "Uğur Uçar çağırıyor" dediler Rusya'dan hemen Çorum FK'ya geldi

"Uğur Uçar çağırıyor" dediler Rusya'dan hemen Çorum FK'ya geldi

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, Rusya'dan transfer yaptı. "Uğur Uçar çağırıyor" dediler Rusya'dan hemen Çorum FK'ya geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
"Uğur Uçar çağırıyor" dediler Rusya'dan hemen Çorum FK'ya geldi

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, teknik direktör Uçar'ın istediği futbolcuyu Rusya'dan getirip transfer etti.

Çorum FK Bundesliga'dan transfer yaptı: Resmen açıklandıÇorum FK Bundesliga'dan transfer yaptı: Resmen açıklandı

Kırmızı siyahlı kulüp, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.
22 yaşındaki Emircan Gürlük'ün 2+1 yıllım sözleşme imzaladığı açıklandı.
Genç futbolcu takımının Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

EMİRCAN GÜRLÜK KİMDİR?

2003 Bingöl doğumludur.
Galatasaray alt yapısından yetişti. Selimiye ve 2020-21 sezonunda da Altınordu kulüplerine transfer oldu.
2023-24 sezonunda Rusya'nın Orenburg takımına gitti.
Rusya Ligi'nde 24 lig maçında 1653 dakika forma giyip dört gol iki asist yaptı.
21 kez U 21 milli takımının formasını giydi.
Genç futbolcu, Türkiye'ye döndüğü ve Çorum FK'ya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine güvenenleri utandırmayacağını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro